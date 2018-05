Salvate il soldato Mattarella

Su suggerimento di @BabylonSystem

Un articolo su Linkiesta si preoccupa delle conseguenze di questa concitata fase politica per l’autorevolezza del Quirinale.

La truculenta linea di faglia apertasi tra i gialloverdi e la confraternita quirinalizia, rischia di legittimare una campagna elettorale giocata per intero su due falsi scopi: 1) Europa sì vs Europa no; 2) un implicito referendum pro o contro il capo dello Stato. Sono, queste, trappole politiche e istituzionali piazzate lungo un crinale ripido dal quale potrebbe infine dirupare la tenuta della Res Publica, la concordia nazionale e la maestà delle istituzioni.