Sanremo 2025: la prima serata è qui! – LIVE

Gentili utenti, rieccoci qui riuniti per guardare e commentare il Festival di Sanremo!

Tante sono le novità per questa 75° edizione dell’appuntamento canoro/televisivo più seguito nel nostro Paese a partire dal conduttore, l’abbronzatissimo Carlo Conti, che torna al teatro Ariston dopo aver condotto il Festival nel triennio 2015-2017.

Torna anche la gara tra le “Nuove Proposte”, con quattro giovani artisti selezionati nei mesi scorsi che si sfideranno tra loro per emergere nel mondo della canzone italiana. In bocca al lupo a loro!

Come da tradizione, la RAI non ha badato a spese per l’avvenimento di punta della sua programmazione annuale tanto che i cantanti in gara saranno ben 29 (dopo il ritiro volontario di Emis Killa sul quale sorvoliamo).

Ma poi ci sono i co-conduttori che saliranno sul palco a dare una mano per leggere il cartoncino che cita, oltre all’interprete del pezzo, anche gli autori ed il direttore d’orchestra.

I co-conduttori di questa prima serata saranno Antonella Clerici (che già presentò il Festival) e Gerry Scotti, che invece farà il suo debutto in questa manifestazione.

Nelle serate successive sono attesi sul palco Cristiano Malgioglio, Bianca Balti, Nino Frassica, Miriam Leoni (applauso!) Elettra Lamborghini (non sappiamo se in versione originale o in versione cheap), Katia Follesa, Mahmood, Geppi Cucciari e, nell’ultima serata, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan (conduttore del notturno dopofestival).

Poi, giusto per non farci mancare nulla, ci sono anche gli ospiti, o meglio i super-ospiti, perché a Sanremo non c’è nulla di normale. Durante la prima serata si esibiranno Jovanotti e il duo formato dalla cantante israeliana Noah e palestinese Mira Awad.

Come si vota?

Se vi ricordate, lo scorso anno fu forte la polemica per il verdetto finale che assegnò la vittoria alla giovane Angelina Mango a scapito dell’altrettanto giovane Geolier sostenuto dal voto popolare, ma che non aveva incontrato il favore delle giurie specializzate.

Quest’anno le giurie saranno sempre differenti durante le 5 serate; nella prima voteranno i giornalisti che seguono la manifestazione che hanno già avuto la possibilità di ascoltare in anteprima i brani in gara Qui alcune loro impressioni.



Il televoto scatterà solo dalla seconda serata.

Per consentirvi di seguire al meglio la serata e i brani in gara, eccovi i testi di tutte le canzoni.

Non ci rimane che augurare a tutti i telespettatori una piacevole serata.