Sanremo, la quarta serata è quella delle cover e dei duetti – LIVE

Per una sera mettiamo da parte la gara e godiamoci cover e duetti in libertà

Il vostro abbonato RAI si è chiesto il senso di questa serata che, nell’economia della gara canora non ha molto senso, ma non lo ha trovato. Di certo, da quando è stata istituita, ha sempre riservato belle sorprese, interessanti interpretazioni e aiutato alcuni artisti ad attirare l’attenzione di pubblica e critica.

Quindi godiamocela e basta!

Ma cosa vedremo… cosa sentiremo? Eccovi serviti

Achille Lauro ed Elodie, Tributo a Roma, A mano a mano di Cocciante e Folle città di Loredana Bertè

Bresh con Cristiano De André, Creuza de mä di Fabrizio De André

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino, L’anno che verrà di Lucio Dalla

Clara con Il Volo, The sound of silence di Simon and Garfunkel

Coma_Cose con Johnson Righeira, L’estate sta finendo dei Righeira

Fedez con Marco Masini, Bella Stronza di Marco Masini

Francesca Michielin e Rkomi, La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini

Francesco Gabbani con Tricarico, Io sono Francesco di Francesco Tricarico

Giorgia con Annalisa, Skyfall di Adele

Gaia con Toquinho, La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni

Irama con Arisa, Say something di Cristina Aguilera

Joan Thiele con Frah Quintale, Che cosa c’è di Gino Paoli

Lucio Corsi con Topo Gigio, Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e Johnny Dorelli

Marcella Bella con i Twin Violins, L’emozione non ha voce di Adriano Celentano

Massimo Ranieri con i Neri Per Caso, Quando di Pino Daniele

Modà con Francesco Renga, Angelo di Francesco Renga

Noemi e Tony Effe, Tutto il resto è noia di Franco Califano

Olly con Goran Bregovic e la Wedding Funeral Band, Il pescatore di Fabrizio De Andrè

Rose Villain con Chiello, Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti

Rocco Hunt con Clementino, Yes I know my way di Pino Daniele

Serena Brancale con Alessandra Amoroso, If ain’t got you di Alicia Keys

Shablo con Neffa, Amor de mi vida, Aspettando il sole di Neffa

Simone Cristicchi con Amara, La cura di Franco Battiato

Sarah Toscano con gli Ofenbach, Overdrive degli Ofenbach

The Kolors con Sal Da Vinci, Rossetto e caffè di Sal Da Vinci

Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga, Un tempo piccolo di Franco Califano

L’esibizione di stasera fa gara a se e quindi stasera verrà proclamato un vincitore/una vincitrice della serata e questa non andrà a fare punteggio per la classifica finale.

A proposito di classifica, i migliori cinque di ieri sera sono stati: Brunori sas, Coma_cose, Francesco Gabbani, Irama e Olly.

Co-conduttori: Mahmood (che probabilmente canterà anche) e la spumeggiante Geppi Cucciari.

Ospiti sul palco dell’Ariston: Paolo Kessisoglu e una sua figlia. Non chiedetemi altro perché non ho spiegazioni.

Così, tanto per la cronaca, la gara tra le Nuove Proposte è stata vinta da Settembre.

Se poi avete voglia, vi lascio questa intervista a Morgan, indimenticato e indimenticabile protagonista dell’edizione del 2020 con il collega Bugo.

https://www.open.online/2025/02/13/festival-sanremo-2025-morgan-canzoni-critica/