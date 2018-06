Saviano: «Salvini sei il ministro della Malavita. Non ho paura di te»

A cura di @NedCuttle21(Ulm) (modificato).

Su Rolling Stone, la risposta di Saviano alle parole che Salvini ha espresso riferendosi alla sua scorta e alla probabilità di eliminarla:

«La scorta di Saviano? Saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all’estero», così Matteo Salvini questa mattina in “risposta” alle critiche di Saviano sulla nuova politica migratoria del governo. Anzi, le parole di Salvini sono tutto meno che una risposta, perché esulano completamente dal tema e attaccano un giornalista che è costretto a vivere scortato dalle forze dell’ordine per le continue minacce di mafie e narcomafie, non certo per farsi i viaggi a New York.