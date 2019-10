Il canale Youtube ContraPoints in tre anni è riuscito ad attirare circa 730 mila iscritti. E questo grazie alla capacità di Natalie Wynn, dottore in filosofia ed ex docente a contratto presso la NorthWestern University, di decrittare i codici espressivi dell’Alt-Right e di mettere in scena le tematiche che tratta sotto forma di dialoghi in cui lei stessa impersona vari personaggi. Ad esempio in Punching Natsees impersona un antifa trotskista e una liberal che litigano via Skype per decidere qualora sia giusta la violenza contro i nazisti.

Alla base di ogni filmato c’è ricerca e una solida trattazione degli argomenti, unita anche ad umorismo e stile glamour. Ma soprattutto, come spiega un articolo del Tascabile, empatizzando col “nemico” Wynn getta un ponte emotivo verso i soggetti del suo discorso.