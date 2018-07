Sfatare il mito del congiuntivo

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

In un articolo pubblicato su Rivista Studio, Andrea Beltrama parla della nostra ossessione per il congiuntivo.

Cambiano i tempi, ma non la sostanza: il congiuntivo continua a ossessionarci. Da un lato è tocco di raffinatezza, capitale culturale. Dall’altro è una trappola sempre pronta a colpire: basta uno scivolone per esporci al ludibrio. La costante paura della figuraccia nasconde però un problema serio: il culto del congiuntivo rastrella adepti in tutte le fasce di popolazione, eppure poggia su basi fragili.