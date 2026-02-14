Streaming di virus conduttori

L’episodio di apre con Valeria che ci parla di virus Nipah. A fine dicembre sono stati registrati due casi in India in due operatori sanitari. Nonostante l’alta mortalità legata a questo virus, per ora i rischi per gli altri paesi sono minimi.

Siccome due virus sono meglio che uno, Valeria ci racconta anche un nuovo studio sul virus respiratorio sinciziale che è stato pubblicato su Nature in cui si è capito perché alcuni virus hanno successo nella replicazione e altri no.

Leonardo intervista Antonia Affinito e Raffaele Sommese dell’Università di Twente che ci parlano del loro studio sul Piracy Shield, la discutibile tecnologia messa in piedi da AGCOM per fermare la diffusione di streaming di eventi sportivi.

Tornati in studio dopo una barza geometrica si parla di quali sono le caratteristiche che deve avere un materiale per essere un conduttore, semiconduttore o isolante. Con un argomento ai confini tra la chimica e la fisica, si arriva a parlare di proprietà dei materiali su cui magari non riflettiamo spesso, ma che sono fondamentali nella vita di tutti i giorni.