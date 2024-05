Tatra, pioniere dell’automobilismo

Tatra è un’azienda automobilistica della Repubblica Ceca da molti sconosciuta, anche se da sempre è stata fonte di innovazioni e ispirazione per altri. Autocar.uk porta come esempio l’innovativa Tatra 77, che nel 1920 portava soluzioni avanzatissime per l’epoca.

Le innovazioni riguardavano:

– un telaio monotrave con trasmissione stressata

– sospensioni indipendenti su tutte e 4 le ruote

– un motore V8 con camere di combustione emisferiche

– la distribuzione a valvole in testa azionate da un albero a camme centrale

– una elevata (per l’epoca) potenza specifica, con il suo V8 “compatto” da soli 3 l

– l’esteso uso di alluminio e magnesio per varie parti del motore, della trasmissione e delle sospensioni

– un Cx di soli 0.25 (portati a 0.22 con la 77A) quando il resto del panorama automobilistico mediamente si attestava intorno allo 0.7

Molte di queste soluzioni venivano dalla commistione con l’aeronautica:

Specifically, it was the tunnel at Zeppelin. Designer Paul Jaray was a former employee of the famous airship maker and consequently had knowledge of aerodynamics lacking within the car industry.

La grande berlina ceca è stata anche fonte di ispirazione per Adolf Hitler e Ferdinand Porsche tanto che buona parte del lavoro tecnico e stilistico di Tatra su T97 e sul prototipo di V570 finirono nel VW Typ 1 a noi noto come “Maggiolino”, che fece la fortuna della neonata “auto del popolo” e da base meccanica per moltissime auto del marchio:

This was actually a new thing for Tatra: the original idea had been a small, affordable car, but Tatra already had a regular car of this kind selling well and with a reputation for reliability, which such innovation would put at risk. Look at the V570 prototype now and it strongly resembles another ’30s icon: the Volkswagen Beetle. Who was the visionary, who was the copycat? Well, it was certainly no coincidence that one of Tatra’s biggest fans was the originator of the Volkswagen idea, Adolf Hitler, who declared “this is the car for my roads!” after being chauffeured in a 77. Ferdinand Porsche would later say: “Sometimes I looked over [Ledwinka’s] shoulder and sometimes he looked over mine.” And Volkswagen paid Tatra £90k in compensation in 1965.

Le innovazioni degne di nota non si fermano qui. Il canale VisioRacer racconta di un’altra idea derivata dall’aeronautica, quella di utilizzare la depressione dei gas di scarico per accelerare l’aria intorno al motore e realizzare un raffreddamento forzato del V8 ad aria senza sottrarre energia al motore per muovere una ventola:

Il risultato (molto rumoroso) non ha mai visto l’applicazione per cui era stata pensata, la Formula 1, ma è comunque appordata alle corse su uno speciale modello di Tatra 603.

Tatra è ancora oggi attiva e produce principalmente camion usati anche nell’ambito della difesa militare, come il Tatra 815-7.