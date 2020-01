Tesla mette in vendita le prime Model 3 costruite in Cina [EN]

A cura di @Perodatrent

Techcrunch informa che la fabbrica di Tesla a Shangai comincia in questi giorni a mettere in vendita sul mercato cinese i primi esemplari del Modello 3 dell’azienda.

La Cina ha tra i suoi obiettivi generali di politica economica anche quello di favorire le auto elettriche con riduzione delle tasse e incentivi all’acquisto.

The Model 3 vehicles built in China will provide a price break versus imported vehicles, as cars made in-country enjoy exemption from a 10% tax applied to imported cars. Tesla Model 3s built in China also get a government purchase incentive of as much as $3,600 per car, which should drive even higher sales.