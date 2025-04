The octopuses are making fish armies

Su hookii sappiamo già che i cefalopodi sono molto intelligenti, ma la complessità del loro comportamento continua a stupirci. Una nuova ricerca, riassunta in un video da SciShow, mostra come i polpi indopacifici (Octopus Cyanea, in inglese day octopus) si servano di alcuni pesci per cacciare le prede. Gli scienziati hanno osservato che i pesci vanno in giro a individuare gli animali di cui entrambe le specie si nutrono (come piccoli molluschi e crostacei), e che a quel punto i polpi si occupano di spostare i massi fra cui si nascondono, permettendo di catturarli. È un processo guidato dal polpo: è lui che decide dove andare o non andare, e può addiritture picchiare gli altri pesci con i suoi tentacoli se si rifiutano di collaborare. Anche se esistono altri casi di collaborazione fra specie diverse per cacciare, una divisione dei compiti così sofisticata resta comunque molto significativa.