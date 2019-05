The rich world is enjoying an unprecedented jobs boom

A cura di @Lowresolution.

Secondo l’Economist il mondo occidentale sta vivendo un boom occupazionale (link alternativo). Negli USA il tasso di disoccupazione è al 3,6% il più basso da decenni, stessa cosa in Germania (3,1%). Nel resto d’Europa i dati mostrano più o meno ovunque un netto calo della disoccupazione, con indici quasi dimezzati dai tempi della crisi e una media intorno al 6%.

Gli unici che non possono festeggiare sono Spagna (in forte recupero comunque), Grecia e Italia, dove il tasso di disoccupazione resta stabile intorno al 11% da alcuni anni, dove i miglioramenti del nord sono controbilanciati dal meridione.

La crisi sembra passata, ma il mondo del lavoro ha subito profondi cambiamenti strutturali e la qualità del lavoro è diventato il nuovo problema politico, sopratutto con l’avanzata dell’automazione e della precarietà, accompagnati dalla crescita della scolarizzazione media dei lavoratori e la sempre più forte partecipazione delle donne che chiede nuove politiche per la famiglia.

The rich-world jobs boom is partly cyclical—the result of a decade of economic stimulus and recovery since the great recession. But it also reflects structural shifts. Populations are becoming more educated. Websites are efficient at matching vacancies and qualified applicants. And ever more women work. In fact women account for almost all the growth in the rich-world employment rate since 2007. That has something to do with pro-family policies in Europe, but since 2015 the trend is found in America, too. Last, reforms to welfare programmes, both to make them less generous and to toughen eligibility tests, seem to have encouraged people to seek work.

Thanks to the jobs boom, unemployment, once the central issue of political economy, has all but disappeared from the political landscape in many countries. It has been replaced by a series of complaints about the quality and direction of work. These are less tangible and harder to judge than employment statistics. The most important are that automation is destroying opportunities and that work, though plentiful, is low-quality and precarious. “Our jobs market is being turned into a sea of insecurity,” says Jeremy Corbyn, leader of Britain’s Labour Party.