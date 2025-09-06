Tornado Nucleare all’Artico

La puntata 577 del nostro podcast vede alla conduzione Andrea e Giorgio, per una puntata molto atomica!

Giorgio ci parla dell’arricchimento dell’uranio, un argomento molto di attualità fino a qualche settimana fa, ma ci siamo presi del tempo, in modo da poterlo trattare dal punto di vista tecnico e scientifico, senza scottarci con l’attualità.

Nell’intervento esterno Valeria intervista Alessandro Favretti, membro degli Horizon Stormchasers per spiegarci come e perché si diventa cacciatori di tornado. Tornati in studio ci facciamo odiare da una professione intera con la barza di questa settimana.

Non manca un breve momento (risposta a una) polemica riguardo alla figura di Enrico Fermi.

Andrea, poi, ci parla di un recente articolo che riporta i dati riguardanti lo scioglimento del ghiaccio artico. Potrebbe sembrare una buona notizia, ma in realtà quello che c’è sotto è sempre lui: il cambiamento climatico.