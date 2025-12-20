Troppa influenza sterile

Nell’episodio 592 Giuliana ci parla di neutrini sterili e di un nuovo esperimento che confuta la loro esistenza.

Giuliano intervista Alfonso Lucifredi che ci parla del suo libro Troppi, che ha vinto il premio Galileo.

Valeria invece racconta di un nuovo farmaco per l’influenza che è attualmente in fase di trial clinici e del motivo per cui Merck ha recentemente acquistato l’azienda produttrice per 9.2 miliardi di dollari.