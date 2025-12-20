un sito di notizie, fatto dai commentatori

Troppa influenza sterile

20 Dic 2025 di hookii0 commenti

Nell’episodio 592 Giuliana ci parla di neutrini sterili e di un nuovo esperimento che confuta la loro esistenza.

Giuliano intervista Alfonso Lucifredi che ci parla del suo libro Troppi, che ha vinto il premio Galileo.

Valeria invece racconta di un nuovo farmaco per l’influenza che è attualmente in fase di trial clinici e del motivo per cui Merck ha recentemente acquistato l’azienda produttrice per 9.2 miliardi di dollari.

La nuova puntata di Scientificast è su Spreaker


