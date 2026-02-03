Truffe ad anziani milanesi

HDBlog riprende un articolo del Corriere della sera che riporta le storie di tre persone rimaste vittime di truffe online.

Il filo che lega le storie è lo stesso: persone anziane, che vivono sole e con notevoli disponibilità economiche, che vengono contattate per telefono o sulla rete web da truffatori che le inducono a versare prima piccole somme per investimenti o acquisti promettenti, e in seguito alzano il tiro convincendole a pagare somme sempre più alte fino a sottrarre completamente i loro risparmi.