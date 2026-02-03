un sito di notizie, fatto dai commentatori

Collodi, Parco di Pinocchio, Il gatto e la volpe, immagine da Wikimedia Commons

Truffe ad anziani milanesi

3 Feb 2026 di RNiK0 commenti

HDBlog riprende un articolo del Corriere della sera che riporta le storie di tre persone rimaste vittime di truffe online.

Il filo che lega le storie è lo stesso: persone anziane, che vivono sole e con notevoli disponibilità economiche, che vengono contattate per telefono o sulla rete web da truffatori che le inducono a versare prima piccole somme per investimenti o acquisti promettenti, e in seguito alzano il tiro convincendole a pagare somme sempre più alte fino a sottrarre completamente i loro risparmi.


