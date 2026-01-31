Ubriachi, Polemici e Artificiali!

Nella puntata 598 Leonardo ci parla di un articolo da cui emerge che non siamo più capaci di distinguere i contenuti generati da AI da quelli generati dagli umani.

Un test su più di 1200 persone ci dice che l’accuratezza con cui riconosciamo i contenuti sintetici è del… 50%. Come tirare a caso.

Intermezzo letterario con Scientifibook condotto da Andrea e Giorgio, con le nuove proposte del mese.

Si torna in studio con una barzelletta che smette di far ridere dopo i 7 anni, ma poi si torna seri, per parlare della sindrome della “brewery” una condizione rara in cui l’organismo produce etanolo e induce uno stato di ebrezza anche senza aver bevuto niente.

Finale con polemica: alle volte, i soldi che si spendono per partecipare ad un bando di ricerca, sommano a più del bando di ricerca stesso. Sarà mica perché non abbiamo abbastanza fondi per fare ricerca?