Un vaccino contro i batteri

Un articolo di MedicalExpress ci racconta di come la tecnologia dei vaccini mRNA, inizialmente utilizzata per il COVID-19, sia stata adattata con successo dall’Università di Tel Aviv e dall’Israel Institute for Biological Research per creare un vaccino contro il batterio Yersinia pestis, responsabile della peste bubbonica e polmonare.

Nel 2023, i ricercatori che hanno condotto lo studio attuale, hanno dimostrato una protezione del 100% negli studi su modelli animali contro la peste bubbonica. La ricerca attuale, di cui l’articolo parla, è partita dallo studio del 2023 e si è concentrata contro una forma ancora più letale, se possibile, della peste: la peste polmonare.

“The plague—a disease that killed about two-thirds of Europe’s population in the Middle Ages (‘The Black Death’) still resurfaces occasionally today, for example in Madagascar. “So the potential for a pandemic still exists,” says Dr. Elia.

Attualmente, non esiste nei paesi occidentali un vaccino approvato contro Yersinia pestis, per cui questa ricerca apre nuove possibilità per lo sviluppo di vaccini a mRNA contro altre infezioni batteriche letali, evidenziando un significativo progresso nella lotta contro la resistenza agli antibiotici e le potenziali minacce biologiche.