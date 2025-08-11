West Nile virus in Italia. Quello che devi sapere

A seguito delle segnalazioni di ospedalizzazione di persone contagiate dal virus del Nilo Occidentale, Giacomo Moro Mauretto, sul suo canale Youtube Entropy for life, fa un riepilogo sulla situazione del West Nile virus in Italia, sui vettori del virus, sulle modalità di contagio, sui sintomi, e in genere sulla pericolosità in caso di contagio.

Nelle ultime settimane ci sono stati diversi casi e decessi dovuti al West Nile Virus, approfondiamo tutto quello che c’è da sapere per conoscere questo virus e per ridurre le probabilità di contagio.