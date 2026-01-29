un sito di notizie, fatto dai commentatori

Wicked Pt1- (feat Grace Ambrose) – Parte 2

29 Gen 2026 di Hookii0 commenti

19 marzo 2025

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

In questa puntata, Fabio Antonelli e la sua ospite Grace Ambrose, continuano a parlare della colonna sonora del musical Wicked

In questa seconda parte di episodio dedicato a Wicked, percorriamo tutte le canzoni rimanenti del primo atto di questo Musical, i retroscena sulle loro creazioni e i messaggi nascosti in alcune di esse.

Insieme con me anche in questa parte: Grace Ambrose.

Un ringraziamento speciale ai ragazzi di Unlearn Studio, che non solo hanno ha realizzato tutta l’identità grafica di SuonA Tipo Bene, ma sono stati i primi ad avermi portato a vedere Wicked circa un anno e mezzo fa.

