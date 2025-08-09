Zanzare che pungono quark

Puntata 574 con Anna e Marco ai microfoni. Anna ci racconta di come le zanzare abbiano diversi sistemi per trovare la loro preda e selezionare quella per loro migliore.

In esterna, Leonardo intervista Vincenzo Mancuso, Professore associato all’università di Palermo e ricercatore dell’istituto IMDEA. Vincenzo ci parla di come funziona il continuo edge-cloud nelle reti 5G.

Dopo la barza, Marco ci parla di transizioni di fase nlla fisica e di come i quark possano ghiacciare.