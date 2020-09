77a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 1

Oggi comincia la 77a Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia che per ovvi motivi si prospetta come un’edizione piuttosto particolare. Ad inaugurare la Mostra stasera sarà il film italiano fuori concorso “Lacci” di Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2014 scritto da Domenico Starnone.

Nelle prossime due settimane ci attendono circa sessanta titoli nelle diverse sezioni e diciotto saranno i film in concorso tra i quali la giuria diretta da Cate Blanchett dovrà scegliere il Leone d’Oro 2020. Sono quattro i film italiani in concorso ufficiale (la presenza italiana è piuttosto corposa anche nelle altre sezioni): Notturno di Gianfranco Rosi, Padrenostro di Claudio Noce, Le Sorelle Macaluso di Emma Dante e Miss Marx di Susanna Nicchiarelli. Molto attesi sono anche gli ultimi lavori di Andrej Končalovskij, Amos Gitai e Chloé Zhao.

Come era ampiamente prevedibile rispetto agli anni passati saranno pochi i film holliwoodiani e le grandi star presenti al Lido. Niente Gravity, La Forma dell’Acqua, La La Land o Joker per intenderci; ci aspetta insomma una Mostra del Cinema differente ma non per questo necessariamente sottotono. Potrebbe essere questa infatti l’occasione giusta per scoprire nuovi autori emergenti o per vedere opere coraggiose fuori dai canoni classici che hanno caratterizzato (e reso ancor più prestigiosa a livello internazionale) la Mostra del Cinema di Venezia di questi ultimi anni.

Qui trovate una carrellata dei film che saranno proiettati al Lido nei prossimi giorni.

Quest’anno La Biennale di Venezia, in collaborazione con mymovies, per la prima volta offre la possibilità (a pagamento) di sedersi virtualmente in sala e vedere tutti i film della Sezione Orizzonti, Fuori Concorso e della Giornata degli Autori in contemporanea con le proiezioni ufficiali. Se siete interessati questa può essere un’occasione unica per vedere dei film d’autore tutti insieme e commentarli qui su hookii.