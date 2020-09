77a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 10

In attesa della Cerimonia di Premiazione di domani sera, oggi verrano presentati gli ultimi due film in concorso: In Between Dying, film azero di Hilal Badarov e Nomadland di Chloé Zhao con Frances McDormand.

Ieri i due film proiettati in concorso sono stati Und morgen die ganze Welt (And Tomorrow The Entire World) di Julia Von Heinz (qui potete leggere la recensione di Gabriele Niola) e Nuevo orden (New Order) di Michel Franco (qui trovate la recensione di Valerio Sammarco).

Qui potete vedere la videorecensione di Spy no Tsuma (Moglie di una spia) di Kiyoshi Kurosawa