Jessica Fletcher, ovvero Angela Lansbury, protagonista della leggendaria serie TV “La Signora in Gialo” (Murder, She Wrote) ha da poco compiuto 95 anni e forse non tutti sanno che Cabot Cove, la location della leggendaria serie TV, La Signora in Giallo, in realtà non è un paese del Maine ma si trova in California, come rivela il sito SiViaggia.

Immagine da Flickr