Come Google si sta mangiando il web

Il canale Youtube Ciao Internet di Matteo Flora presenta un video, dai toni abbastanza allarmistici, sugli effetti dell’uso di AI Overview da parte di Google.

Google sta cannibalizzando i contenuti con l’AI Overview: risultato? Crolli del traffico fino al 40% su Business Insider e CNN, l’1% degli utenti clicca sulle fonti. Basta una funzione per trasformare Internet in un feudo chiuso, dove solo i big sopravvivono. L’ecosistema che fa vivere blog e progetti indipendenti rischia di sparire entro 12 mesi, se resta questa rotta.

L’intelligenza artificiale non è più una promessa lontana, ma una forza che sta rimodellando in modo rapido il mondo dell’informazione. Matteo Flora spiega come gli strumenti di generazione automatica di testi e contenuti abbiano ormai raggiunto una qualità sufficiente a svolgere molte delle attività quotidiane di una redazione — dalla sintesi di notizie ai pezzi di cronaca più semplici — e questo sta cambiando radicalmente il modo in cui le notizie vengono prodotte, distribuite e monetizzate.

Questa trasformazione mette in crisi due pilastri insieme: il modello economico dei giornali e il ruolo tradizionale del giornalista. Se attività ripetitive e standardizzate possono essere delegate all’AI, le redazioni rischiano di ridursi o di riconvertirsi, con conseguenze sul numero di professionisti impiegati e sulla profondità delle inchieste pubblicate. Non si tratta solo di perdita di posti di lavoro: la facilità con cui si possono generare contenuti pone problemi seri di qualità e responsabilità.

Nel video vengono messe in rilievo tre principali criticità. Esse sono:

la maggiore diffusione della disinformazione: senza adeguati controlli umani, testi e media generati automaticamente possono diffondere errori, distorsioni o falsificazioni in modo molto rapido.

La riduzione della qualità giornalistica: l’automatizzazione tende a privilegiare quantità e velocità rispetto a verifica e contesto, con il rischio che l’informazione diventi più superficiale.

La concentrazione del potere tecnologico in poche grandi aziende: quelle che sviluppano le AI potrebbero controllare sia gli strumenti di produzione sia i canali di distribuzione, indebolendo l’indipendenza di editori più piccoli.

Tuttavia il video non è catastrofista: ha un approccio pragmatico secondo il quale l’AI può essere uno strumento potente per velocizzare ricerche, automatizzare compiti ripetitivi e supportare il fact‑checking preliminare, liberando tempo per inchieste originali, analisi profonde e lavoro di qualità che richiedono senso critico e giudizio umano. Le risorse economiche per mantenere elevati livelli di qualità potrebbero arrivare da contenuti a pagamento, offerte premium e servizi di nicchia che puntino su credibilità e valore aggiunto.

Infine, il video chiede trasparenza e regole: sapere quando e come vengono usati strumenti automatici, definire responsabilità e introdurre standard per limitare abusi. L’idea è che la tecnologia non debba cancellare il giornalismo, ma che serva a ripensarlo: certamente per preservare il ruolo del controllo umano, ma anche per riorientare le competenze professionali e sperimentare nuovi modelli di sostenibilità.

Matteo Flora propone quindi un messaggio duplice e concreto: l’AI mette in discussione scenari consolidati e crea rischi reali per qualità e pluralismo dell’informazione, ma offre anche strumenti capaci di potenziare il lavoro giornalistico se usata con rigore, supervisione umana e modelli economici che premiano l’approfondimento.