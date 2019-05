Curami! O del conseguimento della felicità in accademia

A cura di @postdog.

“[…] I am firmly of the conviction that the psychological brutality of the post-doctoral system played a strong underlying role in Francis’ death. […]”. Così scriveva Oliver Rostan in un articolo apparso su Europhysical Journal C qualche anno fa, dedicandolo al suo collega ed amico Francis Dolan, morto suicida qualche tempo prima. Per questa annotazione finale, il paper fu rifiutato da due riviste e provocò un certo dibattito all’interno della comunità scientifica.