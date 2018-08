Deputata denuncia una bufala e viene minacciata di morte on-line

A cura di @RNiK (modificato).

La Nazione riporta che Anna Ascani, deputata PD, è stata minacciata di morte dopo aver dimostrato la falsità si una bufala ai danni del Partito Democratico messa in circolazione a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova. Ne parlano anche il Corriere della Sera e Adnkronos.

“La denuncia da parte mia di una maxi bufala: durante le drammatiche ore della tragedia di Genova diversi profili facevano girare in rete lo screenshot di un sedicente esponente del Pd, con tanto di simbolo come foto profilo, che si diceva dispiaciuto che sotto le macerie non fossero finiti anche Di Maio e Salvini. Era una bufala. Sono bastate poche ore per verificare che quel Tommaso Ciarponi, se esiste, non è affatto un militante del mio partito e tutta questa storia era stata montata ad arte per infangarci