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Mike Mozart, uncle Scrooge, su licenza Creative Commons

Don’t go after the rich to fix broken budgets

29 Mag 2026 di RNiK0 commenti

Un editoriale dell’Economist critica le recenti proposte di tassare le persone molto ricche fatte da politici progressisti in USA e in Europa (qui un link alternativo).

La proposta è nell’agenda di parecchi politici e Stati: New York vorrebbe un prelievo aggiuntivo del 2% sui redditi oltre il milione di dollari; in California si discute di una tassa “una tantum” del 5% sui miliardari. In Europa ne stanno discutendo Francia e Regno unito, che propongono rispettivamente un prelievo patrimoniale o l’istituzione di una “wealth tax”.

Secondo il giornale, ci sono buoni motivi teorici per sconsigliare questo approccio:

  1. Il denaro ricavabile dalle imposte proposte finora in USA è molto poco, perché i super ricchi sono pochi.
  2. Le imposte distorcerebbero l’economia, eliminando lo stimolo a innovare e a rischiare di fare impresa.
  3. L’argomento secondo cui tassare di più i ricchi renderebbe più equo il sistema fiscale non sarebbe valido: già adesso esiste una progressività delle imposte, e si può discutere se sia più equo appiattire ancor di più i redditi o invece lasciare più soldi nelle tasche dei legittimi proprietari.

Per The Economist “The Robin Hood State” è una strategia politicamente seducente ma economicamente inefficace, infatti l’articolo conclude con una posizione netta: se i governi vogliono davvero sistemare i conti, devono affrontare i nodi strutturali — spesa pubblica rigida, welfare costoso, scelte politiche difficili — invece di affidarsi all’illusione che basti “spremere i ricchi”.


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