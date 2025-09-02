g/audio settembre 2025

Le giornate si accorciano, la luce cambia, l’aria si fa più fresca. Per molti di noi, settembre è un mese strano, sospeso tra il ricordo delle notti d’estate e la voglia, o la fatica, di ricominciare. È un mese di malinconia e di nuovi inizi, di bilanci e di ripartenze.

L’idea è condividere una canzone che per voi rappresenta questo periodo di transizione. Può essere un grande classico che fa da colonna sonora al rientro, un brano che vi ricorda un addio, o una melodia che vi dà la carica per i nuovi inizi.

Non importa il genere, se è famosa o sconosciuta. Scrivete il titolo nei commenti e, se vi va, aggiungete un paio di righe per raccontare perché l’avete scelta.

Lasciate la vostra traccia qui sotto e aiutateci a creare la playlist definitiva di Settembre in Musica.