Hookiifest 2025 – Chi non cade si rivede

Annunciazione, annunciazione!

Si comunica al popolo mukko che l’Hookiifest ottobrina si terrà a MILANO il fine settimana del 17-18-19 ottobre.

Il luogo, anzi i luoghi, sono in via di definizione, ma le attività… pure!

In ogni caso i fondamentali sono gli stessi degli altri Mukkoraduni: il venerdì sera (il 17 ottobre) ci sarà un incontro informale con i presenti, per una birra/drinkino/bicchiere d’acqua e quattro chiacchiere in libertà.

Il sabato mattina (18 ottobre) altre attività informali che stiamo organizzando e sulle quali vi terremo aggiornati.

Sempre sabato ci sarà il pranzo dei partecipanti, mentre il pomeriggio sono previsti gli incontri con gli ospiti, anche questi in via di definizione.

Domenica mattina (19 ottobre) si svolgerà l’assemblea dei soci, dove verrà votato il Consiglio Direttivo che si incaricherà di portare avanti la baracca per un nuovo, rutilante, anno. Solo per poter partecipare all’assemblea di domenica mattina ricordatevi di rinnovare la quota associativa se ancora non l’avete fatto.

Ci farebbe piacere che voi ci suggeriste il nome di qualche ospite che vorreste venisse invitato e del quale avete magari un contatto, così come siamo aperti a valutare attività e iniziative da programmare.

Per suggerimenti, offerte di aiuto, varie ed eventuali, scrivete alla mail dell’associazione: associazione@hookii.org.

Per adesso è tutto, stay tuned (come si dice in milanese moderno) per nuove informazioni.