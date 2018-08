A cura di @MBfacundo.

In questo articolo apparso su New Republic si racconta di come il Doxxing, la pratica di cercare e diffondere pubblicamente on-line informazioni personali e private, sia uno strumento sempre più utilizzato negli USA come arma politica, e del dibattito riguardante la sua legittimità, legale ed etica.

Immagine da JISC.