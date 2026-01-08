Il governo federale svela un azzeramento storico delle linee guida nutrizionali, e rimette il cibo vero al centro della salute

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli USA pubblica un comunicato stampa che informa della pubblicazione delle nuove linee guida nutrizionali elaborate insieme con il Dipartimento della Salute diretto da Robert F. Kennedy jr.

Le nuove linee guida rappresentano una rivoluzione rispetto alle precedenti, evidenziata anche dall’aspetto grafico: rispetto a quelle precedenti (analoghe a tante altre nel mondo) che le presentavano come una piramide avente alla base frutta e verdura, poi cereali, e più in alto alimenti da consumare con moderazione, le nuove linee guida sono rappresentate da una piramide rovesciata, dove gli alimenti da consumare di più sono quelli ricchi di proteine insieme con frutta e verdura, e quelli da limitare sono i carboidrati, che come esempio citato hanno il pane.

Il senso dell’operazione è quello di consigliare il “cibo vero”, cioè quello che ha subito il minor numero di trattamenti per arrivare in tavola, e le nuove linee guida sconsigliano apertamente le bevande zuccherate così comuni in USA.

Ma l’operazione ha anche un senso piuttosto politico: si capisce chiaramente che il mantenimento della salute attraverso la dieta deve essere un compito individuale, per cui il governo non interverrà con provvedimenti coercitivi sulla produzione e distribuzione del cibo. E alcune indicazioni sembrano piuttosto sinistre: