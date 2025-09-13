Pubblicato su Il Tascabile e firmato dalla giornalista e comunicatrice scientifica Alessia Colaianni, l’articolo Il lato oscuro della conservazione affronta con lucidità e profondità uno dei temi più controversi della biologia della conservazione: il peso morale delle scelte che facciamo per proteggere la biodiversità. Dietro ogni intervento volto a salvare un ecosistema o una specie a rischio si nasconde infatti una decisione complessa e spesso dolorosa: quali esseri viventi meritano di essere salvati, e a quale costo per altri?

Partendo dal caso emblematico dello scoiattolo grigio, specie invasiva che minaccia il nativo scoiattolo rosso europeo, l’articolo riflette su come l’intervento umano – anche quando guidato da intenzioni nobili – finisca per imporre nuove forme di controllo sulla natura. Vengono analizzate pratiche come l’eradicazione selettiva, la conservazione ex situ, la reintroduzione di specie in natura, fino alle recenti e discusse operazioni di de-estinzione attraverso la genetica.

Fulmini di pelo grigio corrono nelle aree verdi del Nord Italia e non disdegnano un premio in cibo, preso direttamente da mani umane, mentre vengono immortalati per l’immancabile video o fotografia per i social media. Sono gli scoiattoli grigi (Sciurus carolinensis): a un occhio poco attento ambasciatori della natura in zone urbanizzate, nella realtà una minaccia per i nostri ecosistemi arrivata dagli Stati Uniti.

Attraverso esempi reali e il contributo di filosofi, biologi e bioeticisti, Colaianni mette in evidenza il conflitto tra etica ambientale (che mira a preservare gli ecosistemi) ed etica animale (che tiene conto del benessere dei singoli individui).

La lezione di Charles Darwin che ci ricollocava al nostro posto, animali tra gli animali, non è stata assimilata e ci rapportiamo al resto della biosfera con il solito ben radicato antropocentrismo.

L’articolo ci invita infine a considerare il concetto di residuo morale: ciò che resta, in termini di costi etici e sofferenze, dopo ogni decisione “giusta” ma imperfetta.