Il lupo e l’Husky

Una puntata del podcast Oltre la Storia illustra un vecchio articolo di Salvatore Lupo, dedicato a smontare un mito spesso ripetuto: è vero che la mafia aiutò gli Alleati a sbarcare in Sicilia nel 1943?

Sul tema, peraltro, Lupo ha anche scritto più recentemente un libro (qua due recensioni).

Se è vero che il boss italo-americano Lucky Luciano, nel 1942, collaborò con la Marina per evitare sabotaggi nei porti statunitensi, non sembra che i rapporti fra mafia e Alleati siano proseguiti oltre, e d’altra parte lo stesso Luciano non aveva conservato molti rapporti con l’isola natia. Nel 1943 la mafia in Sicilia era ancora viva e vegeta, non era stata estirpata dal prefetto Cesare Mori come vuole una certa vulgata: gli Alleati però non ne erano consapevoli, e in genere non avevano una grande conoscenza del territorio siciliano.

Ad ogni modo la mafia non giocò alcun ruolo nell’operazione Husky, con cui le truppe alleate sbarcarono sull’isola. In seguito l’amministrazione alleata sostenne persone legate alla mafia, ma ciò fu una scelta soprattutto britannica (mossa dal desiderio di appoggiarsi all’elite conservatrice locale), non americana, e questi ultimi scaricarono abbastanza in fretta il Movimento Indipendentista Siciliano che esprimeva queste forze.

Ad intrecciarsi alla mafia fu la politica locale successiva: il mito del patto USA-mafia fu propagato dai Mafiosi stessi, desiderosi di mostrarsi come importanti, e servì ad oscurare le cause molto più locali del loro successo.