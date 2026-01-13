Imbalsamare il tassidermista

Un articolo de Il Tascabile, dal titolo Che fine ha fatto la tassidermia, ci parla di un mestiere, la tassidermia, visto come macabro o relegato al passato, ma che in realtà ha grande utilità sia dal punto di vista scientifico che da quello artistico.

Dietro l’apparenza di oggetti immobili, c’è una lunga storia tecnica e culturale che va dall’antico Egitto alle vetrine vittoriane, fino ai laboratori e ai musei contemporanei. Da un lato c’è l’aspetto scientifico: esemplari tassidermizzati permettono agli studiosi di analizzare morfologia, DNA, inquinanti e cambiamenti nel tempo, e molte collezioni museali continuano a essere risorse insostituibili per la biologia e la storia naturale. Dall’altro lato c’è la dimensione estetica ed emotiva: alcuni tassidermisti lavorano come artisti, creando opere che interrogano la memoria, la perdita e il rapporto umano con gli animali.

Come alcuni degli esemplari su cui lavorano, anche i tassidermisti sono una specie in via di estinzione. Se un tempo le tecniche passavano dal maestro all’allievo, oggi quella trasmissione è quasi scomparsa e nei musei italiani il mestiere non esiste quasi più.

L’articolo dedica attenzione anche alle pratiche etiche che stanno emergendo: la cosiddetta ethical taxidermy privilegia animali già morti (ritrovati, vittime di incidenti stradali o deceduti per cause naturali) e rifiuta l’idea del trofeo-di-caccia. Questo spostamento di prospettiva trasforma la tassidermia in un atto di cura e di conservazione, più che in un simbolo di dominio sulla natura.

Una nuova vita per la tassidermia arriva dalla conservazione degli animali domestici: per molte persone la possibilità di preservare l’aspetto del proprio animale dopo la morte è una forma di elaborazione del lutto. I tassidermisti che si occupano di animali da compagnia devono combinare competenza tecnica e grande delicatezza emotiva, perché il risultato ha un valore affettivo profondo per i proprietari. L’articolo sottolinea come questo servizio sia sempre più richiesto e come sollevi questioni etiche e psicologiche interessanti. Dice Alberto Michelon, tassidermista famigliare, unico in Italia a preparare animali domestici:

“Spesso chi chiede il mio aiuto è disperato. Passo molto tempo con loro, si piange, ci si racconta.” La tassidermia domestica è anche una sfida che richiede molto lavoro. Cani, gatti, tartarughe e altri animali da compagnia sono esemplari unici e le loro caratteristiche vanno studiate con attenzione prima di iniziare una nuova opera.

Infine, l’autore invita a ripensare la tassidermia nel contesto contemporaneo: non più solo curiosità da cabinet of curiosities, ma pratica che può contribuire alla conservazione della biodiversità, alla ricerca scientifica e al dialogo artistico. La tassidermia, conclude il pezzo, può diventare uno strumento per riflettere sul nostro rapporto con gli animali e con la morte, offrendo al tempo stesso materiali preziosi per la scienza e spunti provocatori per l’arte.