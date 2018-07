La democrazia in Spagna sta per compiere 40 anni: come li porta?

A cura di @Angelodellamorte.

L’Economist prova a tracciare un quadro della democrazia spagnola che il prossimo 6 dicembre festeggerà quarant’anni dalla sua nascita ufficiale col referendum che confermò la nuova Costituzione democratica attualmente in vigore. Alcuni dei classici problemi dei Paesi europei (invecchiamento della popolazione) si sono combinati con altri peculiari di quel Paese (un sistema istituzionale estremamente decentrato) deflagrando in crisi politiche (come il caso del separatismo catalano) e sociali, a seguito delle politiche di austerity (il movimento degli Indignados). Qualche segnale di ripresa, però, c’è: il “miracolo dell’export spagnolo” e il ritorno dell’economia ai livelli pre – crisi nel 2017. Su tutto grava però l’incertezza dello stallo istituzionale in Catalogna e le incertezze di una società che cambia: al neo – Primo ministro Pedro Sanchez spetta affrontare il complesso scenario dopo aver scalzato il popolare Mariano Rajoy, il cui partito è implicato in uno scandalo per finanziamenti illegali.