Le guerre ridisegnano la mappa energetica per la supremazia tech

La giornalista Barbara Carfagna ripubblica sul suo account Threads il suo articolo, pubblicato sul Sole24Ore del 12 Aprile, in cui riporta una analisi anonima che mette in rapporto le politiche energetiche degli USA con le loro azioni in politica estera.

Secondo l’analisi, queste azioni sono spiegate col bisogno di tagliare la Cina fuori dai rifornimenti di idrocarburi: una strategia di lungo corso che è diventata ancora più necessaria adesso che la competizione tra le due potenze si è spostata anche sull’energia necessaria per far funzionare i data center.