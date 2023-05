Le ragazze iraniane arrivate in Italia: «Ci stuprano in carcere, i genitori portano la pillola del giorno dopo. Prendiamo psicofarmaci per vivere»

Il Corriere della Sera pubblica la testimonianza di due giovani studentesse del movimento della rivoluzione iraniana appena arrivate nel nostro Paese.

I loro racconti sono angoscianti, vi si affastellano ricatti e torture, stupri e omicidi.

«Il mio fidanzato non mi riconosce più». […] «L’hanno portato via in una retata all’università. Volevano che accusasse un amico di aver ucciso un pasdaran: lui non ha mai ceduto». L’hanno violentato così tanto che sono stati costretti a portarlo in ospedale per ricucire il corpo sventrato. L’hanno riempito di psicofarmaci e fatto l’elettroshock. È uno delle centinaia di condannati a morte del regime. Ora si trova rinchiuso in un ospedale psichiatrico e non sa più come si chiama».