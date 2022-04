L’economia ai tempi della guerra russo-ucraina / 4 – 10 aprile

Questa settimana proponiamo alcuni podcast e articoli che si occupano delle conseguenze economiche della guerra, con particolare attenzione alla situazione economica russa.

di Gugliema Bon

Il primo suggerimento è un episodio di BBC World Business Report intitolato “Germany activates emergency gas plan”:

Amid concern about supply from Russia, Germany has invoked its emergency gas plan. Carsten Brzeski is global head of macro research at ING, and tells us what the move actually means.

Un episodio per chi si è appena sintonizzato su questo thread (molto semplice e introduttivo) dal podcast The Indicator from Planet Money (NPR) parla dell’autarchia russa nell’episodio “War: the cost to Russia”.

Il podcast Planet Money parla della storia del baratto e degli IOU (note di debito) nella Russia post-sovietica nell’episodio “When bricks were rubles”. L’episodio “Of oligarcs, oil and rubles” racconta tre storie che descrivono gli effetti delle sanzioni sulla Russia sui cittadini comuni, sui super-ricchi e sulle esportazioni di energia. L’episodio “Escape from Russia” parla dei tentivi di estrarre i dipendenti di una azienda di programmazione dalla Russia:

His wife thinks it’s probably somebody from the FSB – you know, the Russian intelligence service. But she has prepared for this. They have a cover story. She tells the guy, oh, we’re just going on a family trip. It was planned ages ago – Turkey and then Egypt for a beach and diving vacation. They even brought along props.

di Loricas

Jacobin pubblica una intervista a Branko Milanovic sulla situazione economica russa, la traduzione dell’intervista è disponibile su La fata turchina: