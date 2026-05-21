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Rendering del progetto del Mukaab, da Wikimedia

Megaprogetti in Arabia Saudita

21 Mag 2026 di Gattone0 commenti

Un aggiornamento sulle ambizioni urbanistiche di Muhammad bin Salman (di cui avevamo già parlato recentemente qui), con due megaprogetti per la capitale saudita Riyadh.  Il primo è il parco più grande del mondo, alimentato dalle acque reflue della città.

Il parco dovrebbe fornire un’isola di frescura in una città in mezzo al deserto, e non ospiterà solo un milione di alberi, ma anche strutture pubbliche come teatri e musei. Sarà inoltre circondato da un percorso ciclopedonale di 7 chilometri.

Si tratta comunque di un progetto modesto rispetto al Mukaab, un cubo (il nome in arabo vuol dire letteralmente quello) di 400 metri di lato, che dall’esterno dovrebbe sembrare d’oro massiccio: un edificio che nelle intenzioni sarebbe il più grande al mondo, e caratterizzerebbe in maniera iconica il centro della capitale. Il suo interno sarebbe in gran parte cavo, e ospiterebbe a sua volta un grattacielo circondato da immagini olografiche, che creerebbero l’illusione di essere all’aperto. Si tratta di un progetto molto controverso. I Musulmani devoti trovano sacrilega la sua chiara somiglianza con l’altro cubo famoso del paese, la Kaaba della Grande Moschea della Mecca, e lo considerano “un chiaro simbolo di idolatria”: il governo sostiene invece che la sua forma richiami il vecchio palazzo reale di Riyadh. Più prosaicamente, ci sono forti dubbi sulla sostenibilità strutturale di una struttura così pesante, e che consumerebbe così tanta acqua ed energia, oltre che ovviamente sui suoi costi. Anche per questo, i lavori di costruzione sono stati sospesi.


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