Neurochirurgo si nasce con Alessandro Perin a “8 Ore Scienza”

Il canale YouTube 8 Ore Scienza presenta una lunga puntata/intervista ad Alessandro Perin, neurochirurgo di Padova che ci racconta la sua esperienza di medico in Italia.

Il Dott. Alessandro Perin è laureato in Medicina e Chirurgia e ha un PhD in Neuroscienze. Ha condotto ricerche sul Glioblastoma al Montreal Neurological Institute, pubblicando su Nature Communications. Dal 2012 è aiuto primario nell’equipe del Prof. DiMeco, specializzandosi in tumori cerebrali e spinali. Nel 2014 ha co-fondato il Besta NeuroSim Center, centro europeo per la simulazione neurochirurgica. Attualmente dirige l’Unità di Imaging Intraoperatorio Avanzato ed è Direttore Scientifico del Besta NeuroSim Center.