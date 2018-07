Perché Rolling Stone porterà solo altri voti a Salvini

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

In un articolo pubblicato su The Vision, Matteo Lenardon critica Rolling Stone Italia per aver utilizzato la copertina della propria edizione cartacea come strumento per prendere le distanze dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’autore considera in particolare controproducente l’aver coinvolto nell’iniziativa personaggi dello spettacolo e della cultura, alcuni dei quali a loro insaputa.