A cura ci @Ppucci (modificato).

Marco Carnelos, ex ambasciatore italiano in Iraq, parla in un articolo per Middle East Eye del generale iraniano Qassem Soleimani, criticando un documentario della BBC che ne avrebbe sminuito la figura e descrivendo Soleimani come “frighteningly intelligent, ideologically driven and, most of all, with the quite rare [possession of] both tactical and strategic capabilities”.