Quando gli ippopotami non arrivarono in America

Agli inizi del Novecento, il Congresso statunitense discusse un piano per acclimatare gli ippopotami nel paese.

L’idea era di lasciare che questo animale si diffondesse nelle zone paludose lungo la costa del Golfo del Messico, in Florida, Louisiana e Mississippi: lo scopo era da un lato combattere la diffusione del giacinto d’acqua, una pianta infestante che aveva cominciato a devastare l’ecosistema locale, e dall’altro fornire carne per il consumo umano, in un momento in cui la colonizzazione del West era appena finita, non c’erano più nuove frontiere in cui diffondere il bestiame, e la domanda di cibo di una popolazione sempre maggiore e sempre più ricca cresceva.

Un gruppo di lobbisti e appassionati cercò di convincere il pubblico della bontà dell’idea, predicendo che l’ippopotamo, soprannominato “mucca di lago”, sarebbe potuto diventare il cibo del futuro. Il progetto, però, non raccolse abbastanza consenso, e alla fine fu abbandonato: il problema della scarsità di carne fu risolto trasformando l’allevamento da estensivo in intensivo, mentre l’infestazione del giacinto d’acqua continua ancora oggi.

Un luuungo articolo (praticamente un racconto breve) di Jon Mooallem, su The Atavist Magazine, ripercorre la vicenda, legandola alla storia (narrata in modo abbastanza fazioso e sciovinista) di due avventurieri: uno, Frederick Russell Burnham, americano con molti legami con la Gran Bretagna e l’altro, Fritz Duquesne, boero, che ebbero un ruolo significativo nel tentativo di diffusione dell’ippopotamo.