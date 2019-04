Rabbia e frustrazione: gli effetti della brexit sul benessere psicologico dei britannici [EN]

A cura di @TortaSacher.

Sul Guardian si parla di come la Brexit stia progressivamente portano i britannici ad uno stato perenne di ansia e depressione, con una visione pessimistica del futuro ormai comune tra chi sostiene l’addio del Regno Unito all’UE e chi invece lo oppone.

La parola più associata a Brexit è “caos”, ogni fiducia nella classe politica dirigente è svanita, nessuno si sente ascoltato. Gli esperti sostengono che nella popolazione sia montata una rabbia profonda, sostenuta dalla frustrazione causata dalla visione di un governo sempre più distaccato e disfunzionale.

What if you’re in favour of free movement? What if you think sovereignty is a stupid thing to get worked up about? What if you never thought international collaboration on lawmaking was a bad thing? What if you didn’t see it as losing control? You’re not just outside political parties and discourse, you are a non-person, stateless in Brexitland.