Sanremo 2026: la seconda serata! – LIVE

Buongiorno, e bentornati al Festival della Canzone Italiana.

Questa seconda serata prevede la gara delle Nuove Proposte: Gianluca Gazzoli presenterà i quattro cantanti che si sfideranno stasera.

La gara sarà ad eliminazione diretta: si sfideranno Nicolò Filippucci contro Blind, El Ma & Soniko e Angelica Bove contro Mazzariello, e due dei quattro brani verranno eliminati.

Sarà poi nuovamente il turno dei Big, che porteranno quindici delle 30 canzoni in gara.

La classifica provvisoria di ieri (in rigoroso ordine alfabetico e non di voti ottenuti) ha visto emergere:

Arisa

Ditonellapiaga

Fedez&Masini

Fulminacci

Serena Brancale

Per chi l’ha visto e per chi non c’era, ecco i migliori momenti della prima serata.

Per chi volesse altre informazioni ci sono il sito della Rai, la sezione di Skytg24 e lo speciale di TvSorrisi e Canzoni, tutti dedicati a Sanremo.

Buon Ascolto!