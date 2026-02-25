Sanremo 2026: la seconda serata! – LIVE

Buongiorno, e bentornati al Festival della Canzone Italiana.
Questa seconda serata prevede la gara delle Nuove Proposte: Gianluca Gazzoli presenterà i quattro cantanti che si sfideranno stasera.
La gara sarà ad eliminazione diretta: si sfideranno Nicolò Filippucci contro Blind, El Ma & Soniko e Angelica Bove contro Mazzariello, e due dei quattro brani verranno eliminati.
Sarà poi nuovamente il turno dei Big, che porteranno quindici delle 30 canzoni in gara.
La classifica provvisoria di ieri (in rigoroso ordine alfabetico e non di voti ottenuti) ha visto emergere:
- Arisa
- Ditonellapiaga
- Fedez&Masini
- Fulminacci
- Serena Brancale
Per chi l’ha visto e per chi non c’era, ecco i migliori momenti della prima serata.
Per chi volesse altre informazioni ci sono il sito della Rai, la sezione di Skytg24 e lo speciale di TvSorrisi e Canzoni, tutti dedicati a Sanremo.
Buon Ascolto!
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.