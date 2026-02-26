Sanremo 2026: la terza serata! – LIVE

Buongiorno, e bentornati al Festival della Canzone Italiana.

Questa terza serata prevede la sfida fra Nicolò Filippucci e Angelica Bove, vincitori delle Nuove proposte nella serata di ieri.

Sarà poi nuovamente il turno dei Big, che porteranno le quindici rimanenti canzoni in gara.

La classifica provvisoria di ieri (in rigoroso ordine alfabetico e non di voti ottenuti) ha visto emergere:

Ermal Meta

Fedez&Masini

LDA & Aka 7ven

Nayt

Tommaso Paradiso

Per chi l’ha visto e per chi non c’era, ecco i migliori momenti della seconda serata.

Per chi volesse altre informazioni ci sono il sito della Rai, la sezione di Skytg24 e lo speciale di TvSorrisi e Canzoni, tutti dedicati a Sanremo.

Buon Ascolto!