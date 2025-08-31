Scienza e arte, un racconto a più voci

L’articolo a firma Pietro Grieco per Il BoLive analizza il profondo legame tra scienza e arte, due discipline spesso considerate separate ma in realtà unite da un obiettivo comune: dare ordine al caos del mondo.

A partire dalla provocazione di Charles Percy Snow sulle “due culture”, il testo raccoglie riflessioni di intellettuali come Primo Levi e Leonardo Sinisgalli, che hanno cercato di colmare il divario tra sapere scientifico e umanistico. Viene sottolineato come artisti e scienziati si siano ispirati reciprocamente nel corso della storia, e come l’arte abbia contribuito alla diffusione del pensiero scientifico nella società. Il pezzo introduce anche una nuova serie di approfondimenti dedicati a questo dialogo interdisciplinare.

Sovente ho messo piede sui ponti che uniscono (o dovrebbero unire) la cultura scientifica con quella letteraria scavalcando un crepaccio che mi è sempre sembrato assurdo.