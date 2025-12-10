un sito di notizie, fatto dai commentatori

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Trump contro Europa: è iniziata la guerra fredda digitale

10 Dic 2025 di Ergonomico0 commenti

In un video nel suo canale Youtube Ciao Internet, Matteo Flora affronta una delle questioni più delicate dell’attuale scenario tecnologico e politico globale: la tensione crescente tra Europa e Stati Uniti sulla regolamentazione dei servizi digitali. 

Con il suo classico stile, Flora spiega come il conflitto non sia più una semplice disputa commerciale o un dibattito tecnico, ma una vera e propria “guerra fredda digitale”, in cui i governi utilizzano la diplomazia come arma per difendere o attaccare gli interessi delle Big Tech.

L’analisi prende avvio dall’atteggiamento delle grandi piattaforme nei confronti dell’amministrazione Trump, fino ad arrivare alle recenti minacce statunitensi contro i funzionari europei coinvolti nell’applicazione del Digital Services Act (DSA) e del Digital Markets Act (DMA).

DSA e DMA sono strumenti europei pensati per limitare abusi di potere da parte delle piattaforme, e per imporre regole di responsabilità e concorrenza. Flora sottolinea qui un punto cruciale: non si tratta solo di privacy o algoritmi, ma della sovranità politica e della capacità dell’Europa di fissare standard globali.

Con esempi concreti e un tono divulgativo, l’autore mette in evidenza il paradosso di una narrazione che da Washington si presenta come difesa della libertà di espressione, ma che di fatto si traduce in pressioni e sanzioni per zittire legislatori democraticamente eletti. L’Europa si trova quindi a un bivio: resistere, con costi economici e politici elevati, o cedere, rischiando di svuotare le proprie leggi.

Quali sono le implicazioni pratiche? Primariamente la normativa europea mira a dare più tutela agli utenti; inoltre sfida la politica europea bilanciare libertà di espressione e responsabilità delle piattaforme, resistendo alle pressioni esterne che strumentalizzano il dibattito. Con l’applicazione delle norme europee, quindi, le Big Tech dovranno adattarsi a regole più stringenti in Europa, con possibili effetti a catena sul mercato globale.

Il video, che intreccia riflessioni di geopolitica, tecnologia e diritto, non si limita a una descrizione dei fatti, ma invita lo spettatore a una presa di coscienza: decidere chi scrive le regole del web significa decidere chi detiene il potere sull’informazione e sul mercato digitale, con conseguenze dirette per milioni di cittadini europei.


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.