Un Medio-Oriente migliore

Noah Smith espone alcune ragioni per essere ottimisti sul futuro del Medio Oriente. Anche se una tale affermazione può suonare di primo acchito assurda, vista l’estensione della distruzione a Gaza e la difficoltà di risolvere il conflitto israelo-palestinese, ci sono alcuni fattori che nei prossimi decenni potrebbero essere positivi per il resto della regione.

In primo luogo, la Palestina e lo Yemen sono le eccezioni in zona. Per il resto, Iraq e Libia sembrano godere di una situazione meno volatile di un tempo, in Siria è terminata una guerra civile, e in Libano la distruzione del potenziale militare di Hezbollah ha reso finalmente possibile creare una struttura statuale meno disfunzionale. Per ragioni diverse, le potenze straniere che in questi decenni hanno interferito di più nel mondo arabo, Iran, Russia, e Stati Uniti, ora hanno altro a cui pensare da altre parti.

Allo stesso tempo, l’applicazione più estesa dell’energia solare potrà fornire maggiore elettricità, stimolando l’industria, e permettendo l’uso di desalinizzatori. La diminuzione dell’importanza del petrolio ridurrà la centralità delle élite cleptocratiche che hanno monopolizzato la sua estrazione, e permetterà di sfuggire alla maledizione delle risorse naturali. Il tasso di fertilità è sceso, e se questo creerà dei problemi fra qualche decennio, quando la popolazione invecchierà e diminuirà, ora i paesi del Medio Oriente possono godere di una popolazione giovane e attiva che non deve badare né a troppi vecchi né a troppi bambini.

In other words, with solar power rising and oil becoming less important, and with its demographics in a favorable position, the Middle East is primed for an economic and political reinvention. The green energy transition may not be quite as momentous an event for the Middle East as the Industrial Revolution was for Europe, but it’s still going to be a big deal. Half a century from now, the desert may bloom, and the region may be a powerhouse of green energy, industry, and software, rather than the playground of oil sheikhs, warlords, and hyper-religious madmen. I know it’s a bold prediction, but stranger things have happened.