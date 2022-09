79a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 3

Dopo la ricca giornata di ieri con tre film in Concorso anche oggi si procede a vele spiegate con l’assegnazione del Leone d’oro alla carriera a Paul Schrader, sceneggiatore di Taxi Driver e regista di American Gigoló a cui seguirà la proiezione di altri tre film in concorso: All The Beauty and The Bloodshed di Laura Poitras, Monica di Andrea Pallaoro e Argentina, 1985 di Santiago Mitre.



Di seguito potete leggere entusiastiche recensioni dei tre film presentati ieri in concorso: Un couple di Frederick Wiseman, di Bones and All di Luca Guadagnino e di Athena di Romain Gavras.