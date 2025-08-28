82a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 1

Ieri serata inaugurale di questa 82a edizione d condotta in modo magistrale da Emanuela Fanelli e durante la quale Francis Ford Coppola ha consegnato il Leone d’Oro alla carriera a Werner Herzog. La serata si è conclusa con la proiezione del film inaugurale di questa edizione, La Grazia di Paolo Sorrentino.

Quest’oggi la Mostra del Cinema entra nel vivo con la proiezione di ben tre film in concorso; si comincia con Orphan di László Nemes e si prosegue con Bugonia di Yorgos Lanthimos e con Jay Kelly di Noah Baumbach.

Qui potete leggere la recensione di La Grazia, il film di Sorrentino che ieri ha aperto questa edizione della mostra del cinema.

E questa la videorensione del film dei Criticoni